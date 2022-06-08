Laleli’de polis otosu ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Laleli’de polis otosu tramvayla çarpıştı. Araçta bulunan 3 polis yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri de çift yönlü olarak durduruldu.
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Lalelitramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.