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Laleli’de polis otosu ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

#İstanbul #Laleli#Tramvay

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Laleli’de polis otosu tramvayla çarpıştı. Araçta bulunan 3 polis yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri de çift yönlü olarak durduruldu.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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#İstanbul#Laleli#Tramvay

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