Laf değil program yarıştırın

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“Kendi çıkardığınız Anayasa’ya uyun, ağız tadıyla yarışalım” çağrısında da bulunan Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle dedi:

SANDIKTA GÜLE GÜLE DİYECEK

“(Cumhurbaşkanı’nın mutabakat metnine eleştirileri) Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota verin diyenlere ne notası müzik notası mı diyenlerin, teröristler karşısında Süleyman Şah Türbesi’ni sırtlayıp vatan toprağından kaçıranların, ABD Başkanı’nın aptal olma diye yazdığı mektubu yüzüne çarpamayan, askerlerimizi şehit edenlerin kapısında hem de kronometre tutturarak bekletilenlerin bize kime selam vereceğimizi söylemek haddi değildir. Biz milletin iradesine selam veririz. Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yarıştırmayı bırakın hedef, politika, program, proje yarıştırın.

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ADAY AÇIKLAMASI ONLARIN TAKDİRİNDE

(Aday açıklamaktan geç kalındığı eleştirileri) Aday belirleme sürecinin başladığını liderler son zirveden sonra açıkladılar. Aday açıklaması onların takdirinde, uygun gördüklerinde açıklanır. (İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi Başkan adaylığı) Bu kişi önce Yargıtay üyesi yapıldı, sonra da tek bir dosyanın kapağını açmadan hülle ile AYM’ye atandı. Bir saray tetikçisinin AYM Başkanlığı’na seçilmesi AYM’yi 85 milyonun hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktan çıkarır, Erdoğan’ın güvencesi haline getirir.

AĞIZ TADIYLA YARIŞALIM

Erdoğan 2017’de referandum öncesinde, ‘Cumhurbaşkanının Meclis’i fesih yetkisi yok’ demişti. Şimdi, ‘14 Mayıs’ta seçim için yetkisini kullanacağını’ söylüyor. Adına fesih demeden tek kişinin kararıyla koskoca Meclis’i seçime götüreceğini söylüyor. Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı’nın ancak iki dönem seçilebileceği hükmünü değiştirmediler. Yani kendi ifadeleriyle ‘Kronometreyi sıfırlamanın’ tek yolu var. O da seçimin TBMM tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir. Hodri meydan. Partiniz Meclis’e seçimlerin 6 Nisan’dan önceki son pazar olan ‘2 Nisan 2023 günü’ yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim. Hukukun dolambaçlı yollarından medet ummayın. Kendi çıkarttığınız Anayasa’ya uyun. Ağız tadıyla yarışalım.”