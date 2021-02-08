KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler üniversitelerin açılış durumunda

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik.' dedi. Bu gelişmenin ardından üniversitelerin açılması noktasında beklentiye giren öğrenciler, KYK yurt başvurularına odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.