KYK burs başvuruları ne zaman? KYK'nın 2020 başvuru tarihleri

2020 KYK burs başvurusu için detaylar henüz belli olmadı. Binlerce öğrencinin evinden yüzlerce kilometre uzakta alacağı eğitim dolayısıyla ihtiyaç duyduğu eğitim desteği, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından karşılanacak. İşte, KYK'nın 2020 başvuru tarihleri hakkında son bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.