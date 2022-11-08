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Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık olduğu iddiası...

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#Kahramanmaraş#Elbistan#Fosil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 11:51

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Yemliha Yılmış, kuzu otlatırken bulduğu ve 16 milyon yıllık olduğu değerlendirilen at dişini Şehir Müzesi’ne bağışladı. 8 santim uzunluğundaki dişin kesin yaşı, paleontologlarca incelendikten sonra ortaya çıkacak.

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Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde kuzu otlatan Yemliha Yılmış, sulama hattı için kazılan çukurda dişe benzeyen bir obje olduğunu fark etti. Tarihe meraklı olan Yılmış, üzerindeki toprak kalıntılarını temizledikten sonra yaptığı incelemede bulduğu şeyin bir hayvana ait diş olduğunu anladı. Etrafta daha detaylı bir arama yapan Yılmış, başka bir ize rastlamayınca evine döndü.

Bulduğu dişin bir fosile ait olduğunu düşünen Yılmış, arkadaşları aracılığı ile bilim insanlarına ulaştı. Cep telefonu ile çektiği fotoğraflar yardımıyla, arkeolog ve paleontologlara bulduğu dişi inceleten Yılmış, aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. Yapılan ön incelemelerde 8 santimetre uzunluğundaki dişin 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata ait olduğunu öğrenen Yemliha Yılmış, dişi Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışladı.

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Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık olduğu iddiası...

Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen at dişini envantere almadan önce boyunu ve özelliklerini tek tek kayda aldı. Dişin, önümüzdeki günlerde uzmanlarca inceleneceği belirtildi.

Diş üzerinde kapsamlı bir tarih araştırması yapıldıktan sonra müzede sergilenmesini istediğini belirten Yılımış, “Büyükyapalak Mahallesi’nde sulama kanalı yapılırken çıkan toprakta fark ettim. Önce taş zannettim. Kuzu otlatırken tesadüfen buldum. Tarihçi arkadaşlarla görüştüm. Onların yaptığı ön çalışmada 16 milyon yıllık bir diş olduğunu söylediler. Tarihçi arkadaşlar da fosil olduğu için sergilenmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Ben de bu tavsiyeye uydum” şeklinde konuştu.

Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık olduğu iddiası...

Tarihe meraklı olduğunu anlatan Yılmış, “Kendi çapımda şairlik var. Geçmişe meraklıyım. Tarihi şeyler ilgimi çok çekiyor. Bu ilgiyle etrafımı incelediğim için de dikkatimi çekti. Benim evimin önünde taşlar da var. Müzedeki görevliler etraflıca inceleyecek. Üzerinde bilimsel çalışma yapılacak. Eğer ön incelemede olduğu gibi 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata aitse müzede sergilenecek. Bağışlayan kişi de ben olduğum için adımla sergilenecek. Benden sonra da çocuklarıma ya da torunlarıma güzel bir anı kalacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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#Kahramanmaraş#Elbistan#Fosil

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