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‘Kuzguncuk kırmızısı’ müze oluyor

#Kırmızı Yalı#Hayri Onur Yalısı#Kuzguncuk
‘Kuzguncuk kırmızısı’ müze oluyor

İstanbul Kuzguncuk’ta ‘kırmızı yalı’ olarak bilinen Hayri Onur Yalısı’nı müze-ev olarak ziyarete açılması için Vehbi Koç Vakfı’na bağışlayan sanatçı Füsun Onur, “Gençler gelip sanat yapacak. Bu bizi mutlu edecek. Üzerimizden büyük bir yük kalktı” dedi.

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Çağdaş sanatın Türkiye’deki öncülerinden Füsun Onur ile ablası İlhan Onur, doğup büyüdükleri Kuzguncuk’taki Hayri Onur Yalısı’nı müze-ev olarak ziyarete açılması için Vehbi Koç Vakfı’na bağışladı. Sanatçı, kariyerinde ve eserlerinin üretiminde en önemli destekçisi, sanatsal pratiğini belgeleme ve arşivini oluşturma görevini üstlenen ablası İlhan Onur’la birlikte halen Hayri Onur Yalısı’nda yaşıyor.

YALIDA SANAT YAPILACAK

Füsun Onur açıklamasında “Uzun süredir bunu tasarlıyorduk. Severek ve isteyerek yaptık. Üzerimizden büyük bir yük kalktı. Burada sanat yapılacak. Çok rahatız, o kadar hafifledim ki anlatamam. Ne olacak bu yalı derken böyle bir karar verdik. Sanat yapılacak yalıda. İçimiz rahat. Bundan sonra gençler gelecek, misafir olarak sanat yapacaklar. Bu bizi mutlu edecek” dedi. Ablası İlhan Onur ise “Biz bu evde doğduk, çocukluğumuz bu evde geçti, buradan hiç ayrılmadık. Füsun sanat okumaya Amerika’ya gittiğinde istese orada kalabilirdi; burada olmak istedi, buraya döndü” diye konuştu.

PROGRAMI ARTER YAPACAK

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Sanatçının farklı dönemlere ait eserlerini de içinde barındıran Kuzguncuk’taki yalı, Türkiye’nin 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren geçirdiği toplumsal dönüşüme tanıklık eden bir kişisel arşivi de gözler önüne seriyor. Hayri Onur Yalısı’nı Vehbi Koç Vakfı’na bağışlama kararı alan Füsun Onur ve ablası İlhan Onur’un oturdukları giriş katı, kendilerinden sonra olduğu gibi korunarak bir müzeye dönüştürülecek. Yalının bir üst katı konuk sanatçılar için yeniden düzenlenecek ve içeriğini Arter’in oluşturacağı misafir sanatçı programlarına ev sahipliği yapacak. Sanatçının atölyesinin bulunduğu en alt kat ise Boğaz’a uzanan terasıyla birlikte yine atölye olarak konuk sanatçıların kullanımına açık hale getirilecek. Füsun Onur’un Opus II-Fantasia adlı yerleştirmesi, bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Arter’de sergileniyor.

 

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#Kırmızı Yalı#Hayri Onur Yalısı#Kuzguncuk