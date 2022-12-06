Kuzey otoyolunda kimyasal paniği

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İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı’nda yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. Duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı. Yapılan ilk tespite göre çuvalların içindeki maddenin demir cüruf olarak bilinen madde olduğu anlaşıldı. Çuvallardaki kimyasal madde, üzeri toprakla kapatıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.