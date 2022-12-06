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Kuzey otoyolunda kimyasal paniği

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#İstanbul#Kuzey Marmara Otoyolu#Kimyasal Madde
Kuzey otoyolunda kimyasal paniği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı’nda yol kenarına bırakılan ve duman tüten 30 çuvalın içinde kimyasal madde bulundu.

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İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı’nda yol kenarına içinde kimyasal madde bulunan 30 çuval bırakıldı. Duman çıkan ve çevreye koku yayan kimyasal maddeleri görenler polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kimyasal madde bırakılan alan ve çevresinde güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri özel korumalı kıyafetler ile kimyasal maddeden numune aldı. Yapılan ilk tespite göre çuvalların içindeki maddenin demir cüruf olarak bilinen madde olduğu anlaşıldı. Çuvallardaki kimyasal madde, üzeri toprakla kapatıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından iş makineleri ile alandan temizlenerek kaldırılacak.

 

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#İstanbul#Kuzey Marmara Otoyolu#Kimyasal Madde

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