×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Kuzey Marmara Otoyolu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 14:34

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen kazada, jandarma ekiplerince durdurulan hafiyat kamyonuna kamyonet çarptı. Kazada, kamyonette bulunan kimyasal madde yüklü variller yola savruldu. Varillerdeki kimyasal maddenin yola dökülmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haberin Devamı

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden 34 JY 1926 plakalı hafriyat kamyonu jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu. O sırada sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna seyir halinde olan 77 AAS 676 plakalı kimyasal madde yüklü kamyonet arkadan çarptı. Kaza sırasında kamyonette bulunan variller otoyola savruldu.

Kuzey Marmara Otoyolundaki kazada kimyasal madde tedirginliği

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde yola savrulan varillerde dezenfektan yapımında kullanılan hammadde olduğu tespit edildi. Varillerden sızan kimyasal madde kazanın meydana geldiği noktadan temizlendi. Kazaya karışan araçlar ise, otoparka çekildi.(DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Kuzey Marmara Otoyolu#Kaza

BAKMADAN GEÇME!