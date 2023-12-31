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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 4 yaralı

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Kocaeli#Trafik
Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kazada 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 16:33

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sekiz aracın karıştığı zincirleme kazada dört kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü geçişler sağlandı.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 4 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Kocaeli#Trafik

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