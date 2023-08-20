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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Kocaeli
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 10:43

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde demir bariyerlere çarpıp, 100 metreden yuvarlanan otomobildeki Osman Turhan ile oğulları Ali Zahit ve Muhammet Yusuf Turhan öldü, eşi Hatice Turhan ise yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Osman Turhan idaresindeki 34 FBL 374 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp demir bariyerlere çarptıktan sonra 100 metreden yuvarlandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada sürücü Turhan ile oğlu Ali Zahit Turhan hayatını kaybetti, araçta sıkışan eşi Hatice Turhan ile diğer oğlu Muhammet Yusuf Turhan ise yaralandı. Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Hatice Turhan’ın duran kalbi, 30 dakikalık kalp mesajı ile yeniden çalıştırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Baba ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Yusuf Turhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Otoyolun bir şeridi trafiğe kapatırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kaza#Kocaeli

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