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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 3 ölü

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Kocaeli#Trafik Kazası
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 23:15

Rize'den İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde arızalanan TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobilden yola savrulan 3 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte arızalanan 34 ZBN 87 tıra, Mustafa Demir idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobil adeta parçalanırken, sürücü Mustafa Demir ve Hatice Demir ile Mehmet Emin Demir yola savrularak ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 3 ölü

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir ailesinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ailenin Rize'den İstanbul'a gittiği öğrenildi. Demir ailesinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kazaya karışan iki aracın da yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: 3 ölü

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Kocaeli#Trafik Kazası

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