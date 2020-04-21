Kuzey Kore lideri Kim Jong için ölüm tehlikesi iddiası - Kim Jong-un kimdir?

011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçi Kim Jong-un, 8 Ocak 1983 yılında dünyaya geldi. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi.ve Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir.[7] Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Sevgili Saygı" olarak adlandırıyor.

Kim Jong-un Eğitimi

Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.

Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından bu yana İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı.

25 Temmuz 2012'de, Kuzey Kore devlet medyası ilk kez Kim Jong-un'un Ri Sol-ju ile evli olduğunu bildirdi. 20'li yaşların başında olduğuna inanılan Ri, açıklamadan birkaç hafta önce Kim Jong-un'a kamuoyuna eşlik ediyordu. Güney Koreli bir analiste göre, Kim Jong-il 2008'de, ikisi 2009'da evli olan ve 2010'da bir çocuğu olan evliliğini acımasızca düzenledi. Dennis Rodman, 2013 yılında ziyaret ettikten sonra, Ju-ae adında bir kızlarının olduğunu bildirdi.