Kuzey Irak’taki üsse ziyaret

Akar askerlere “Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız. Yürütülen mücadele sadece teröristlere karşı. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hale getirmek” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara