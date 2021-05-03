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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 03.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kuzey Irak’taki üsse ziyaret

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Kuzey Irak’taki üsse ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının devam ettiği Kuzey Irak’a geçerek Biliç Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret etti.

Akar askerlere “Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız. Yürütülen mücadele sadece teröristlere karşı. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hale getirmek” dedi. 

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