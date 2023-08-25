Kuzenlerin küfür husumeti kanlı bitti

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Karşı tarafın da ateş açmasıyla, şüpheli Demir olay yerinden kaçtı. Yolcu koltuğunda bulunan ve ağır yaralanan Doğucan Yılmaz, bulunduğu kamyonetle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından gözaltına alınan Adar Demir, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.