Kuzeni tarafından av tüfeğiyle vuruldu! Yakınlarıyla ’kendinize iyi bakın’ diye vedalaştı 

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Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cebrail A., sokakta karşılaştığı kuzeni Seyhan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail A., evden aldığı av tüfeğiyle kuzenine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Seyhan A.’nın vücuduna ve yüzüne isabet etti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.



EL SALLADI



Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Seyhan A., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servis önünde ambulanstan indirilen Seyhan A., hastaneye gelen ve gözyaşı döken ailesine, el sallayarak, "Görüşürüz. Kendinize iyi bakın" diyerek vedalaştı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Cebrail A. ile babası Hakan A.’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.