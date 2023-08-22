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Kuzen kavgasında genç kasiyer öldü

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#Gözaltı#Otopsi#Cinayet Bürosu
Kuzen kavgasında genç kasiyer öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Hasan Söylemez daha önce tartıştığı amcasının oğlu Yusuf S. ile dün 00.15’te parkta buluşma kararı aldı.

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Yusuf S. yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A., İsmail B., Tolga G. ve Buse K.’yi de getirdi. Parka Hasan Söylemez’in de gitmesinin ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hasan Söylemez yanında taşıdığı bıçakla Yusuf S.’yi elinden yaralayıp, parkın karşısındaki markete sığındı. Bu sırada Yusuf S. elinde pompalı tüfekle Hasan Söylemez’i takip etti. Yusuf S. pompalı tüfekle Söylemez ile markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar’a doğru ateş etti.

Kuzen kavgasında genç kasiyer öldü

Merve Acar

Olayın ardından Yusuf S. ile yanındakiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Acar ile Söylemez hastaneye kaldırıldı. Söylemez’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Merve Acar yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işleyen Yusuf S. ile Buse K.’yi yakaladı. Diğer 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Acar’ın cenazesi toprağa verildi. Öte yandan Acar’ın eniştesine ait olan markette, çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi.

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#Gözaltı#Otopsi#Cinayet Bürosu

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