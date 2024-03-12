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Kuyumcuyu oyalayıp 1 milyon liralık soygun yaptılar

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#Mersin#Akdeniz#Soygun
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 16:53

Mersin'de kuyumcu dükkanına giren 3 kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın dolu tablayı çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde kuyumcu Mahmut Gökalp'a ait iş yerinde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren, yüzleri baş örtüsüyle kapalı 3 kadın, altın almak istediklerini söyledi.

Kuyumcuyu oyalayıp 1 milyon liralık soygun yaptılar

Kadınlardan biri, kuyumcuyu takılara bakma bahanesiyle oyalarken, diğer 2 kadın da vitrindeki altın dolu tablayı çaldı. Kadınların kuyumcudan ayrılmasının ardından, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altınların çalındığını fark eden Mahmut Gökalp, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Kuyumcuyu oyalayıp 1 milyon liralık soygun yaptılar

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Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınlardan birinin çaldıkları tablayı elbisesinin içine koyarak gizlediği görüldü. 

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#Mersin#Akdeniz#Soygun

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