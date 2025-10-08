Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji bölgeleri tek tek saydı... 36 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde yağışla birlikte 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın doğusu, Burdur, Isparta, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

36 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den Antalya için turuncu kodlu uyarı verildi. Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Ardahan ve Osmaniye için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Haberin Devamı

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre İstanbul'da bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yarın (Perşembe) ise sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

8 EKİM ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın (Perşembe)sabah saatlerinde kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Haberin Devamı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Anamur, Burdur, Isparta, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli,Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde yerel olmak üzere kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Çarşamba) kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısı ile kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınyer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Giresun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.