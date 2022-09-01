Kuvvetli rüzgar sandalları batırdı, böyle kurtarmaya çalıştılar

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Marmara'da dün öğleden sonra bastıran kuvvetli rüzgar, Balıkesir'in tatil bölgelerinden yaz aylarında nüfusu 2000’den 150 bine kadar çıkan Avşa Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi.

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarda oluşan dalgalar nedeniyle 5 sandal battı. Bazı vatandaşların sandallarını kurtarmak için kıyafetleriyle denize girdikleri anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Batan sandallar ise rüzgarın etkisini kaybetmesi sonucu denizden çıkartıldı.

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Bu arada Avşa Adası'nda önceki gece kayalıklara çarpan yat su aldı. Batma tehlikesi geçiren yat Deniz Mahallesi'nde bulunan limana çekildi.