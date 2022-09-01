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Kuvvetli rüzgar sandalları batırdı, böyle kurtarmaya çalıştılar

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#Balıkesir#Marmara#Avşa Adası
Kuvvetli rüzgar sandalları batırdı, böyle kurtarmaya çalıştılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 11:35

Balıkesir'in tatil yörelerinden Avşa Adası'nda kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 sandal battı. Vatandaşların kıyafetleriyle denize girip dalgalara kapılan sandallarını kurtarma çalışmaları cep telefonu ile görüntülendi.

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Marmara'da dün öğleden sonra bastıran kuvvetli rüzgar, Balıkesir'in tatil bölgelerinden yaz aylarında nüfusu 2000’den 150 bine kadar çıkan Avşa Adası'nda yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli rüzgar sandalları batırdı, böyle kurtarmaya çalıştılar

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarda oluşan dalgalar nedeniyle 5 sandal battı. Bazı vatandaşların sandallarını kurtarmak için kıyafetleriyle denize girdikleri anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Batan sandallar ise rüzgarın etkisini kaybetmesi sonucu denizden çıkartıldı.

Kuvvetli rüzgar sandalları batırdı, böyle kurtarmaya çalıştılar

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Bu arada Avşa Adası'nda önceki gece kayalıklara çarpan yat su aldı. Batma tehlikesi geçiren yat Deniz Mahallesi'nde bulunan limana çekildi.

Kuvvetli rüzgar sandalları batırdı, böyle kurtarmaya çalıştılar

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#Balıkesir#Marmara#Avşa Adası

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