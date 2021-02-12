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GeriGündem Kuvvetli rüzgar 25 metrelik aydınlatma direğini devirdi; 5 araçta hasar meydana geldi
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Gündem
Tolga TAHÇI İzmir (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Kuvvetli rüzgar 25 metrelik aydınlatma direğini devirdi; 5 araçta hasar meydana geldi

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Kuvvetli rüzgar 25 metrelik aydınlatma direğini devirdi; 5 araçta hasar meydana geldi
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İZMİR’in Konak ilçesinde 25 metrelik aydınlatma direği, kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

Kuvvetli rüzgar 25 metrelik aydınlatma direğini devirdi; 5 araçta hasar meydana geldi
Alsancak semti Cumhuriyet Meydanı’nda öğle saatlerinde yaşanan olayda, aydınlatma direği kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 25 metre uzunluğundaki direğin devrildiği yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

 

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