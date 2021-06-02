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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla kendilerine gönderdiği, 1996 yılında KKTC’de işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili dilekçeyi işleme koydu.

Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara başlanmıştır” denildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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