Kutlu Adalı cinayeti... Çatlı mı tamamladı?

KKTC’de 25 yıldır faili meçhul kalan gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili son günlere damgasını vuran “İkinci ekip işi tamamladı” iddiası, Susurluk skandalının kilit ismi Abdullah Çatlı’nın adını yeniden gündeme getirdi. 1996’da öldürülen Kutlu Adalı’nın çalıştığı Yeni Düzen Gazetesi Çatlı’nın 4 kişilik bir ekiple geldiğini ve tetiği bu ekibin çektiğini öne sürdü.

Gazetenin yazarlarından Sami Özuslu, emekli polis müfettişi Tema Irkad’ın iddialarına yer verdi. Buna göre, cinayeti işleyen ekip 4 kişiden oluşuyordu. Çatlı genç bir tetikçi de getirmişti. Ekibin Kıbrıs ayağında günümüzde hayatta olmayan Hüseyin Demirci ile adı bilinmeyen bir başka kişi daha vardı. Tetiği bu ekip çekti.

ADALI’NIN EŞİ: O GÜN BURADAYDI

Çatlı iddiasını, geçmiş yıllarda Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı da dile getirdi. Çatlı’nın Mehmet Özbay sahte kimliği ile Girne’deki Jamine Court otelde kaldığının bilindiğini söyleyen İlkay Adalı, “Çatlı dört ayrı pasaport, dört isim kullandı polisin açıkladığına göre. Lefkoşa’da ‘Ankara taksi’ durağı var. Oradaki bir taksici, Kutlu Adalı’nın vurulduğu günün ertesi sabahı Çatlı’nın Ankara Taksi ile havaalanına gittiğini söyledi. Yani Kutlu 6 Temmuz’da vurulduğunda Kıbrıs’taydı. 7 Temmuz’da havaalanındaki kayıtlardan bellidir. Taksici, Çatlı’yı daha sonra yayımlanan fotoğraflardan tanımış” dedi. İlkay Adalı, Hüseyin Demirci’nin ise, hasta yatağında çevresine, “Kutlu Adalı’yı ben vurdum” dediği yönünde bilgiler aldıklarını da kaydetti. Adalı, TBMM’deki Susurluk komisyonunun üyesi Fikri Sağlar’a da cinayetle ilgili bildiklerini anlattığını söyledi.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İTİRAF İDDİASI

Gazeteci Şener Levent ise bu olaylarla ilgili 23 Eylül 2017 tarihli köşe yazısında, bir süre önce İnönü köyünde kanserden ölen Hüseyin Demirci’nin ölmeden önce yakın çevresine “Kutlu Adalı’yı ben öldürdüm, yanımda da Abdullah Çatlı vardı” itirafında bulunduğunu öne sürdü.

ÇATLI’NIN KARDEŞİ: YALAN

3 Kasım 1996’da Susurluk’taki kazada hayatını kaybeden Abdullah Çatlı’nın kardeşi Zeki Çatlı, sosyal medyadan 3 gün önce yaptığı açıklamada “Ağabeyim rahmetli olmadan önce konuşma cesareti gösteremeyenler, çeyrek asır sonra yeni yalanlarla kendilerini gündemde tutmaya çalışmaktadır. Abdullah Çatlı’nın hayatı boyuncu hiç kimseden bir talebi olmamıştır. Üstelik bebek katili Apo ve Apo ile el sıkışanlarla daima düşman olmuştur” dedi.

PEKER’İN İDDİASI

Sedat Peker, gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT’çi emekli yarbay Korkut Eken’le ilgili iddialarda bulunmuştu. “Adalı cinayeti için kendisine gelindiğini ve kardeşi Atilla Peker’i önerdiğini” iddia eden Peker, daha sonra Adalı’nın başka bir ekip tarafından öldürüldüğünü öne sürüp Korkut Eken’i adres göstermişti.

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