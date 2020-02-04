Kütahya’dan çaldıkları kablolarla Manisa’da yakalandılar

Kütahya’nın Şaphane ilçesine kiraladıkları otomobil ile gelen 3 şüpheli Karacaderbent Mahallesi’nde yol kenarındaki telefon ve enerji kablolarını keserek çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerin Orhan A., Ramazan A. ile Muzaffer K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelilerin Uşak’tan kiraladıkları 64 BC 117 plakalı otomobille ilçeye gelerek yol kenarındaki direklerden 1760 metre kablo çaldığı ve aynı otomobille Manisa’ya gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, GPS ile yapılan 15 saatlik takibin ardından Kula ilçesinde durduruldu. 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan incelemede plastik kaplaması yakılmış ve çuvallar içerisine doldurulmuş 272 kilo bakır ele geçirildi.

Manisa’nın Kula ilçesindeki işlemlerinin ardından Kütahya’nın Gediz ilçesine getirilen 3 şüpheli suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.