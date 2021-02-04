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Gündem
Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı

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Kütahya'da yola çıkan geyiğe araç çarptı
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik öldü. Kaza, ‘geyik çıkabilir’ tabelasına yakın noktada meydana geldi.

Tavşanlı- Kütahya Karayolu’nun 16’ncı kilometresinde, gece yarısı yola çıkan geyiğe plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Ölen geyik sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince geyik yoldan kaldırdı. Kaza, ‘geyik çıkabilir’ tabelasına yakın bir noktada meydana geldi.

Kütahyada yola çıkan geyiğe araç çarptı

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