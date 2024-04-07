Kütahya'da yerel seçim sonucu değişmedi... Pınarbaşı, Ürgüp, Hilvan ve Siverek'te seçimler yenilenecek

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Sandıktan çıkan sonuçlara yapılan itirazlar inceleniyor, partilerin başvuruları karara bağlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçelerdeki itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

İTİRAZLAR KARARA BAĞLANIYOR

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de CHP, seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz etti. Talep YSK tarafından reddedildi. Pınarbaşı'da seçimler yeniden yapılacak.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise itiraz, iptal kararını getirdi. MHP seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Kurul, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Yerel seçimin 2 Haziran'da tekrarlanacağı belirtildi.

KIRKLARELİ'NDE BELDE SEÇİMİ YENİLENECEK

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Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde ise "Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için başvuru yapıldı.

İl Seçim Kurulu, CHP'nin başvurusunu kabul ederek seçimin yenilenmesi yönünde karar aldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde de seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi.

KÜTAHYA'DA YEREL SEÇİM SONUCU DEĞİŞMEDİ

Kütahya'da MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz 5 bin 659 oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Yaklaşık 13 saat süren sayım sonucunda, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu 40 bin 168'e, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun ise oyu 38 bin 146'ya yükseldi. CHP adayı Kahveci ile MHP adayı Işık arasındaki fark ise 602'den 571'e düştü. Sayılan geçersiz oylarda AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı ve yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 , AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.

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VAN'DA KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin de gerekçeli kararını açıklandı. Kararda, "Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğini taşıdığı anlaşılmaktadır" denildi.

Seçim sonrası partilerin başvuruları aşama aşama ele alınıyor. Takvime göre, il seçim kurullarının bugün saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarının itirazlarını sonuçlandırması gerekiyor.

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.