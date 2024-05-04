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TavÅŸanlÄ± Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro ekipleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu madde imal ve ticareti ile uyuÅŸturucu madde kullananlara yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda; H.A. (36) isimli ÅŸÃ¼phelinin, M.O. (34) ve T.Y.O. (47) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla S.Y.'den (36) uyuÅŸturucu aldÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Harekete geÃ§en ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin adreslerine eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yaptÄ±. Operasyonda, H.A., T.Y.O, S.Y. ve M.O. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, ÅŸÃ¼phelilerin ev ve Ã¼st aramalarÄ±nda ise 77 adet uyuÅŸturucu hap, 2.45 gram metamfetamin ve uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ±nda paketlemeye yarayan Ã§ok sayÄ±da alÃ¼minyum folyo ele geÃ§irildi. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. ÅžÃ¼phelilerden H.A. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, M.O., T.Y.O. ve S.Y. ise tutuklandÄ±.