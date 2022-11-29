Kütahya'da TIR ile çarpışan otomobil, ikiye bölündü: 1'i ağır 3 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, gece Kütahya- Eskişehir yolu otogar kavşağında meydana geldi. Murat Kaya'nın kullandığı 07 RP 577 plakalı TIR ile akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Ramazan Gedik (21) yönetimindeki 43 AB 211 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, ikiye bölünürken, Ramazan Gedik ile aracındaki Mustafa Gedik (21) ve Aziz Yıldırım (19) yaralandı. TIR şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Gedik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.