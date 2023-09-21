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Kütahya'da otomobil devrildi: 2 can kaybı, 2 yaralı

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#Otomobil#Kütahya#Kaza
Kütahyada otomobil devrildi: 2 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 08:03

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında İsmail Yılmaz (69) ile Naile Yılmaz (67) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun 5. kilometresi Kayı Köyü Kavşağında meydana geldi.

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Kaza, 05.00 sıralarında Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Yılmaz’ın (40) kontrolünü yitirdiği 16 ABT 335 plakalı otomobil, hazır beton şirketinin girişindeki menfez bendine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Yılmaz (69) ile Naile Yılmaz (67) hayatını kaybederken, sürücü Kasım Yılmaz ile Yasin Yılmaz (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İsmail ve Naile Yılmaz’ın cenazeleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kütahyada otomobil devrildi: 2 can kaybı, 2 yaralı

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Otomobil#Kütahya#Kaza

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