Kütahya ve Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Kütahya merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.

Kütahya ve Bursa’nın yanı sıra Bilecik ile Balıkesir'den de 6 helikopter ile İzmir'den bir uçağın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ÇANAKKALE'DE orman yangını

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbarla bölgeye ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 4 hizmet aracı, treyler, belediye itfaiyesi ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.







