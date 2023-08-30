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Kütahya ve Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#Kütahya#Çanakkale
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 16:13

Kütahya ile Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı. İki ildeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Kütahya merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Gedikoğlu Çiftliği mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.

Kütahya ve Çanakkalede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya ve Bursa’nın yanı sıra Bilecik ile Balıkesir'den de 6 helikopter ile İzmir'den bir uçağın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ormanda yükselen dumanlar, kent merkezinden de görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kütahya ve Çanakkalede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE'DE orman yangını

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbarla bölgeye ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 4 hizmet aracı, treyler, belediye itfaiyesi ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi.

Kütahya ve Çanakkalede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kütahya ve Çanakkalede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

 



 

 

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#Orman Yangını#Kütahya#Çanakkale

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