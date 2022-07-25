Kütahya'da orman yangını

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangına 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale edildiğini duyurdu. Yangının tahmini 20 hektarlık karaçam ormanında etkili olduğu öğrenildi. Öte yandan saat 20.30 itibariyle 6 yangın söndürme helikopterinin çalışmalarına ara verildiği müdahaleye gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle devam edildiği belirtildi.

45 HANELİ KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yaylada ahırlardaki hayvanlar da vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi. Kütahya Valisi Ali Çelik, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Çelik, yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam ettiğini ifade etti. Vatandaşlar, geceyi araçlarının içerisinde geçiriyor.