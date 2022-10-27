Kütahya'da madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya) (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 12:12
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında çalışan madencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaza, Tunçbilek beldesi, Garp Linyit İşletmesi Ömerler mevkisinde meydana geldi. Kömür ocağına işçi taşıyan Halil A. idaresindeki servis midibüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu ocak sahasında devrilerek yan yattı. Kazada 11 işçi yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi Kaza
yerinde yapılan yaralılar, Tavşanlı
Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.