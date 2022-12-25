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Kütahya'da kaza yapan alkollü şoföre yardım eden sürücü de alkollü çıktı

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#KÜTAHYA#Trafik#Kaza
Kütahyada kaza yapan alkollü şoföre yardım eden sürücü de alkollü çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 10:25

KÜTAHYA'da TIR'ın devrilmesi ile yaralanan alkollü şoför Nusret Yamık'a, yardım eden sürücü İsmail Can'ın da alkollü olduğu ortaya çıktı.

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Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. Nusret Yamık'ın kullandığı 34 ER 3936 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför Yamık yaralandı. Bu sırada yolda geçip, kazayı gören 26 EV 244 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Can, Yamık'a ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yamık'ın alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan polis, TIR şoförüne yardım eden Can'ın hareketlerinden şüphelenip, alkol muayenesi yaptı. Sürücü Can'ın da 0.76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. 2 sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan para cezası kesildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kütahyada kaza yapan alkollü şoföre yardım eden sürücü de alkollü çıktı

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#KÜTAHYA#Trafik#Kaza

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