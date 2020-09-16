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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Kütahya’da karantinayı ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

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Kütahya’da karantinayı ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi
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KÜTAHYA’da koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 3 kişi, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sağlık ekipleri ve polis eşliğinde KYK öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca 3 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda, karantina tedbirlerini ihlal eden kişilerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararı alındı. Kentte koronavirüs karantinasını ihlal ederek, dışarı çıktığı tespit edilen 3 kişi, uygulamaya geçirilen kararla birlikte, sağlık ekipleri ve polis eşliğinde KYK yurduna yerleştirildi. Ayrıca 3 kişiye, karantinayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

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