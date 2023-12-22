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Kütahya'da kaçak tütün operasyonu! 13 gözaltı

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#Kütahya#Kaçak Tütün#Operasyon
Kütahyada kaçak tütün operasyonu 13 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 03:57

Kütahya’da düzenlenen operasyonda, 49 bin adet dolu makaron, 7 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğünün katılımı ile yapılan eşzamanlı yapılan Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Operasyonu'nda Kütahya il merkezinde 2 ikamet, 4 işyeri olmak üzere, il merkezi ve ilçelerinde toplam 30 ekip 80 personel ile 35 adrese yönelik yapılan denetim ve aramalarda, 2 bin 450 paket (49 bin adet) dolu makaron, 49 kutu (9 bin 800 adet) bandrolsüz boş makaron, 17 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 650 adet sökülmüş bandrol ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldı.

Kütahyada kaçak tütün operasyonu 13 gözaltı

Kütahyada kaçak tütün operasyonu 13 gözaltı

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#Kütahya#Kaçak Tütün#Operasyon

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