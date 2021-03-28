Kütahya'da fabrika yangını!

Bugün saat 21.30 sıralarında Bölcek Mahallesinde faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Akşam vardiyasında çalışan işçilerin fabrikayı terk etmesinden bir süre sonra bölgede devriye görevinde bulunan polis memurları, fabrikadan dumanların çıktığını fark etti. Polislerin ihbarı üzerine Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden bölgeye 6 itfaiye ekibi ve 2 su tankeri ile 30 kadar personel, olay yerine sevk edildi. Ambalaj fabrikasında bulunan kartonların da tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen ambalaj fabrikasındaki yangın havadan görüntülenirken, alevler gökyüzünü aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın gece yarısından sonra kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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