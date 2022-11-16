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Kütahya'da evdeki patlamada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Tavşanlı#Ahmet Yaşar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 10:31

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 2 katlı evde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay, gece Moymul Mahallesi, Danacılar Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evde iddiaya göre, gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada Ahmet Yaşar (55), eşi Emine Yaşar (58), oğlu Süleyman Yaşar (29) ve gelini Beyzanur Yaşar (21) yaralandı.

Kütahyada evdeki patlamada 2si ağır 4 kişi yaralandı

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları ağır olan Süleyman ile eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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#Kütahya#Tavşanlı#Ahmet Yaşar

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