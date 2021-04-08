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Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Kütahya'da ev yangını; 83 yaşındaki kadın öldü

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Kütahya'da ev yangını; 83 yaşındaki kadın öldü

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yalnız yaşayan Halime Bardakçı (83), iki katlı ahşap evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Kütahyada ev yangını; 83 yaşındaki kadın öldü
Gediz'in Erdoğmuş köyünde yalnız yaşayan Halime Bardakçı'ya ait iki katlı ahşap evde, saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, Gediz ve çevre ilçelerin itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekipler yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Eve giren itfaiyeciler, Bardakçı'nın cansız bedenini buldu. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Bardakçı'nın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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