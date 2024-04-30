×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kütahya'da dehşet anları! 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya Dehşet#Son Dakika Haberleri#Kütahya
Kütahyada dehşet anları 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 20:35

Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs, berberi ve müşterisini vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak’taki faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 51 yaşındaki kuaför Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi.


Zanlı Rıfat K., olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya Dehşet#Son Dakika Haberleri#Kütahya

BAKMADAN GEÇME!