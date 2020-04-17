MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya’da definecilerin açtığı çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
GeriGündem Kütahya’da definecilerin açtığı çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Kütahya’da definecilerin açtığı çukura düşen ineği itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya’da definecilerin açtığı çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA’da, definecilerin açtığı kaçak kazı çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesi Ayvalı köyü Sorkun Mahallesi’nde Ali İhsan Kartal'a ait büyükbaş hayvan, daha önceden define bulmak için kazılmış olan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü. Hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, çevredekilerin yardımıyla ineği çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından ineği bulunduğu çukurdan kurtarıp, sahibine teslim etti. İneğin sahibi Kartal, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle