Kütahya'da cinayet: İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez öldürüldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklamaPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama#Zelenski
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildiÜnlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi#Antalya
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Kimse Fatih Terim ve Mustafa Denizliye şanslı demesin'Kimse Fatih Terim ve Mustafa Denizli'ye şanslı demesin!'#Galatasaray Göztepe
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Survivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladıSurvivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı!#Survivor All Star
Çocukları yoktu eşi gördüÇocukları yoktu eşi gördü#Halil Falyalı
Gizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu İlk tepki babasından gelmiştirGizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu! 'İlk tepki babasından gelmiştir'#Gizem Tuncer
HABERLERGündem Haberleri

Kütahya'da cinayet: İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez öldürüldü

#İYİ Parti#Kütahya#Simav
Kütahyada cinayet: İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahısların alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.
Polis, cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" şeklinde açıklama yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Kütahya#Simav

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği