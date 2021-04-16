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HaberlerGündem HaberleriKütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
GeriGündem Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Gündem
KÜTAHYA (AA)
Haber Giriş: 16.04.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.

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