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AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 05:08 | Son Güncelleme:

Kütahya'da alevlerin sardığı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

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Kütahya'da alevlerin sardığı ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Karaköy köyünde, Halil Balcı'ya ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine, köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domaniç ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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