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Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

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#Kütahya#Dolandırıcılık#Muska
Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 14:24

Kütahya'da para karşılığı büyü bozup, muska hazırlayan 4 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.G.'nin kendisini 'metafizik büyü uzmanı' olarak tanıtıp, açılışa özel fiyatlar belirleyerek, 300 liradan 10 bin liraya kadar tarife uyguladığı ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 kişinin evlerinde büyü bozup, muska hazırladığını ve karşılığında para aldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Şüpheliler E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö.'nün (66) evleri, teknik ve fiziki takibe alındı.

Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için düğmeye basan polis, 5 adrese baskın yapıp, 4 şüpheliyi 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

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200 MUSKA ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda; 200 muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler, Arapça yazılı ve çeşitli sembollerin bulunduğu bez parçaları, alacak-verecek miktarlarının yazılı olduğu çeşitli ajandalar ile büyü ve muska yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

DAİRENİN GİRİŞİNE 'METAFİZİK BÜYÜ UZMANI' TABELASI

İncelemede ayrıca şüphelilerden E.G.'nin iş yeri olarak kullandığı dairenin girişine 'metafizik büyü uzmanı' yazılı tabela astığı, 'açılışa özel şok fiyatlar' başlığı adıyla da el broşürü bastırdığı belirlendi.

Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

Broşürde; büyü musallat bakımı 300 lira, büyü bozma 4 bin lira, fal bakımı 300 lira, yıldızname 3 bin lira, ayırma-bağlama büyü çeşitleri 7 bin 500 lira, muska vb. işlemler 4 bin 500, rahmani işlemler 10 bin lira, biyoenerji ve şifa seansları için de 500 lira fiyat belirlediği görüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

Büyü bozma ve muska yalanıyla dolandırıcılık... Kapıdaki tabela şaşkına çevirdi

 

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#Kütahya#Dolandırıcılık#Muska

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