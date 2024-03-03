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Kütahya’da acı olay! Kayıp Mehmet Derin’in çayda cansız bedeni bulundu

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#Kütahya#Kayıp#Adli Tıp
Kütahya’da acı olay Kayıp Mehmet Derin’in çayda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 16:45

Kütahya’da çocuk parkında oynarken kaybolan ve Adranos Çayı'nda dalgıçlar tarafından aranan otizmli Mehmet Derin’in, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde 4 gün önce Azerbaycan Parkı’nda tek başına oynayan otizm hastası Mehmet Derin, bir süre sonra kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Mehmet Derin’i bulamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Derin’in en son Azerbaycan Parkı'nda oynadığını görüldü. AFAD ve jandarma ekiplerince Mehmet Derin’in çocuk parkının yanında bulunan Adranos Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalarda Derin’in cansız bedeni suya düştüğü değerlendirilen bölgeden yaklaşık 1,5 kilometre ilerde bulundu. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#Kayıp#Adli Tıp

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