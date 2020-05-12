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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Kütahya’da 7 araç sürücüsüne modifiye cezası

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Kütahya’da 7 araç sürücüsüne modifiye cezası
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KÜTAHYA’da, modifiyeli araçlarıyla drift yapmak için bir araya geldiği belirlenen 7 araç sürücüsüne ‘basık araç’ olarak tabir edilen aracı yükseltip, alçaltan sistem kurdukları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içinde toplanan 8 modifiyeli araç sürücüsünün drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği ihbarları üzerine harekete geçti. Akaryakıt istasyonuna giden ekipler, boş alanda 8 araç olduğunu tespit etti. Araç ruhsatlarını ve sürücülerin ehliyetlerini alan trafik ekipleri, modifiyeli araçlarla konvoy halinde Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerindeki Trafik Ekipler Amirliği bahçesine getirdi. Burada araçları inceleyen polis ekipleri, 8 araçtan 7’sinde mevzuata aykırı şekilde araçlarında değişiklik yapıldığını tespit etti. 7 araç sürücüsüne ‘basık araç’ olarak tabir edilen aracı yükseltip, alçaltan sistem kurdukları gerekçesiyle para cezası kesildi. Modifiyeli araçlar, eski haline getirilene kadar trafikten de men edildi.

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