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KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 17:33 | Son Güncelleme:

Kütahya’da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi

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Kütahya’da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen operasyonda 39,5 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde sahte içki imal edilerek, satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle 5 iş yerine baskın yapan polis ekipleri, aramalarda toplam 39,5 litre sahte içkinin yanı sıra içki imalatında kullanılan aroma, çok sayıda alkol-etil ölçer, alkolmetre, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İş yeri sahipleri M.T., H.K. ve M.E.T. gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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