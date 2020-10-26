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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Kütahya'da 2 katlı ev yandı

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Kütahya'da 2 katlı ev yandı
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde 2 katlı ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kütahyada 2 katlı ev yandı
Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde gece yarısı Engin Yılmaz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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