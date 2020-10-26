Kütahya'da 2 katlı ev yandı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde 2 katlı ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy köyünde gece yarısı Engin Yılmaz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle