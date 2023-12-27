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Kütahya’da 10 gündür kayıptı, su deposunda bulundu!

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#KÜTAHYA#Kayıp#Hırsız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 17:34

Kütahya’da 10 gündür kayıp olarak aranan akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç. (25), kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak bulundu. S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

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Evliya Çelebi Mahallesi’nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu. Halatla depodan çıkarılan S.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen S.Ç.’nin 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.Ç.'nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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#KÜTAHYA#Kayıp#Hırsız

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