Kusmak orucu bozar mı? Kusunca (İstifra edince) oruç bozulur mu?
Kusmak orucu bozar mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Rahatsızlıkları dolayısıyla kusmak zorunda kalan kişiler, bu durum karşısında oruçlarının bozulup bozulmadığını merak ediyor. Peki, kusunca oruç bozulur mu? İşte, o konu hakkında Diyanet'ten alınan bazı bilgiler
İstifra edince oruç bozulur mu sorusu, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İftar saatine kadar yeme içme konusunda dikkat eden vatandaşlar, kusma durumunda orucun bozulup bozulmayacağını merak ediyor. Peki, kusmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet'ten alınan bazı bilgiler
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, günü gününe kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).
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