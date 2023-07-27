Kuşların yaşam alanı tehlikede

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, 200’den fazla türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti’nde de buharlaşma nedeniyle su kaybının yaşandığı görüldü. Ortalama 40 derecelerde seyreden sıcaklığın olduğu kentte leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzun bacaklılar gibi farklı türlerin olduğu binlerce kuş için kaynak olan gölette su, 10 metre çekildi. Göletin son hali havadan görüntülenirken, bazı kuşların da öldüğü görüldü.

‘KUŞLAR ZORLANIYOR’

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Çevrede pek çok gölet, göl, dere ve çaylar kurudu. Bu yüzden kuşlar özellikle bu korunaklı yeri tercih etmeye başladılar. En son, 7 Temmuz’da bu bölgedeydik. 17 gün sonra aynı yerde suya baktığımız zaman, su seviyesinin ciddi biçimde düştüğü hatta metrelerce geri çekildiği görülmektedir. Diyarbakır merkezde 200’den fazla kuş türü var. Ve bunlardan büyük bir çoğunluğu da yıl boyunca Kabaklı Göleti’nde görülebiliyordu. Maalesef bu suyun çekilmesi, bu kuşların beslenme ve barınma bakımından ne kadar zorlandıklarının göstergesi olarak yorumlanabilir” dedi.

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ÖLÜM RİSKİ VAR

Bölgedeki suyun toplanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, “Bu dönemde canlılar, yavrularını yuvadan büyütüp ayırdılar. Ve şu anda yavrular beslenmeye başlıyorlar ki, yoğun olarak göçe hazırlansınlar. Eğer bu suları kaybedecek olursak; kuşların büyük bir çoğunluğu göçe başlamadan telef olma durumuyla karşı karşıya. Önümüzdeki yıllarda belki bu türleri göremeyebiliriz. Bu nedenle tüm toplum kesimlerinin kamu, özel, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşın desteğiyle, elbirliğiyle tedbir almamız lazım” diye konuştu.